Kia Sorento
Преимущества:
- Круиз-контроль
- 2-зонный климат-контроль
- Электропривод водительского сиденья с памятью
- Электропривод пассажирского сиденья
- Электрорегулировка руля
- Датчик света
- Датчики контроля слепых зон
- Удержание в полосе
- Кнопка START/STOP
- Навигационная система
- Камера заднего вида
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Подогрев заднего ряда сидений
- Обогрев руля
- Боковые шторки для задних пассажиров
- Парктроники передние и задние
- Электроскладывание зеркал
- Электронастройка зеркал
- Электропривод крышки багажника
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