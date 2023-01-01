Kia Sorento
Преимущества:
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Мультимедийная система c функцией
подключения смартфона
- Аудиосистема KRELL
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Проекционная система показаний спидометра
- Электропривод передних сидений с памятью
водительского
- Цифровая приборная панель
- Ночное видение
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Обогрев зоны покоя стеклоочистителей
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
- Электропривод и обогрев зеркал
110624