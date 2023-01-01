Kia Sorento

Преимущества:

- 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

- Мультимедийная система c функцией

подключения смартфона

- Аудиосистема KRELL

- Камеры кругового обзора

- Диодная головная оптика

- Проекционная система показаний спидометра

- Электропривод передних сидений с памятью

водительского

- Цифровая приборная панель

- Ночное видение

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев всех сидений

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Система следования по полосе движения

- Обогрев зоны покоя стеклоочистителей

- Датчики дождя и света

- Система активной помощи при парковке

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

- Электропривод и обогрев зеркал

110624