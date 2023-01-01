Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Приложение
QR code

Приложение FRESH

Наведите камеру, чтобы скачать приложение
QR code

Наведите камеру, чтобы скачать приложение

Kia Sorento
2021
4 679 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Kia Sorento 2021

4 679 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
Показать телефон +7 353 266 36 72
Купить онлайн
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AMT (202 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2021
  • Пробег 24297 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 22
  • VIN 110624
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2151 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Kia Sorento

Преимущества:
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Мультимедийная система c функцией
подключения смартфона
- Аудиосистема KRELL
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Проекционная система показаний спидометра
- Электропривод передних сидений с памятью
водительского
- Цифровая приборная панель
- Ночное видение
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Обогрев зоны покоя стеклоочистителей
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
- Электропривод и обогрев зеркал

110624

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ближайший в Москве
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа