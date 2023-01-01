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Kia Soul
2019
1 659 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Soul 2019

1 659 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Soul
  • Поколение III
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 48121 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серебряный
  • VIN 002170
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 221

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Soul

Уважаемые автолюбители!

Наша компания предлагает к покупке автомобиль Kia Soul, 2019 года выпуска. Этот внедорожник среднего класса отличается удивительным дизайном, порой вызывающим у людей желание остановиться и посмотреть на него поближе.

Этот автомобиль оснащен двигателем мощностью 123 лошадиных сил и автоматической коробкой передач, что позволяет ему максимально комфортно ездить как по городу, так и на трассе.

Автомобиль был приобретен у официального дилера, что говорит о том, что он находится в прекрасном техническом состоянии. На его счету всего 48121 километр, что для такой мощной машины совсем немного.

Важно отметить, что у автомобиля оригинальный ПТС и два владельца, что позволяет говорить о его безопасности и несомненной надежности. К слову, обслуживание авто производилось у официального дилера, что дает гарантию на безупречность состояния.

Не упустите свой шанс приобрести автомобиль мечты! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем эксклюзивный сервис и удобные условия покупки!

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Fresh Волгоград
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