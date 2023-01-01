Kia Soul

Уважаемые автолюбители!

Наша компания предлагает к покупке автомобиль Kia Soul, 2019 года выпуска. Этот внедорожник среднего класса отличается удивительным дизайном, порой вызывающим у людей желание остановиться и посмотреть на него поближе.

Этот автомобиль оснащен двигателем мощностью 123 лошадиных сил и автоматической коробкой передач, что позволяет ему максимально комфортно ездить как по городу, так и на трассе.

Автомобиль был приобретен у официального дилера, что говорит о том, что он находится в прекрасном техническом состоянии. На его счету всего 48121 километр, что для такой мощной машины совсем немного.

Важно отметить, что у автомобиля оригинальный ПТС и два владельца, что позволяет говорить о его безопасности и несомненной надежности. К слову, обслуживание авто производилось у официального дилера, что дает гарантию на безупречность состояния.

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