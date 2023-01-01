Kia Soul

Вы мечтаете о надежном автомобиле, который обеспечит комфортную и безопасную езду для всей семьи? Мы рады предложить вам Kia Soul 2014 года выпуска. Этот автомобиль имеет все необходимые системы безопасности, включая подушки безопасности для водителя и пассажира, антиблокировочную систему и систему стабилизации.

Большое внимание уделено комфорту: климат-контроль, регулировка руля по высоте и вылету, электрообогрев зеркал и многое другое. Аудиосистема с USB, AUX и Bluetooth подарит вам приятное сопровождение в дороге.

Экстерьер Kia Soul также не оставит вас равнодушным: диски 16 дюймов, центральный замок и иммобилайзер - все для вашей безопасности и удобства.

А как насчет просторного и уютного салона? Здесь вы найдете отделку кожей рулевого колеса и рычага КПП, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и складывающееся заднее сиденье.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вас ждет надежный и комфортабельный Kia Soul, который готов стать вашим верным спутником на долгие годы.

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