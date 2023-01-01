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Kia Soul
2014
1 165 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Kia Soul 2014

1 165 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Soul
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 MT (124 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2014
  • Пробег 82653 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Бежевый
  • VIN 000709
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 124 л.с.
  • Воблер 94

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Soul

Вы мечтаете о надежном автомобиле, который обеспечит комфортную и безопасную езду для всей семьи? Мы рады предложить вам Kia Soul 2014 года выпуска. Этот автомобиль имеет все необходимые системы безопасности, включая подушки безопасности для водителя и пассажира, антиблокировочную систему и систему стабилизации.

Большое внимание уделено комфорту: климат-контроль, регулировка руля по высоте и вылету, электрообогрев зеркал и многое другое. Аудиосистема с USB, AUX и Bluetooth подарит вам приятное сопровождение в дороге.

Экстерьер Kia Soul также не оставит вас равнодушным: диски 16 дюймов, центральный замок и иммобилайзер - все для вашей безопасности и удобства.

А как насчет просторного и уютного салона? Здесь вы найдете отделку кожей рулевого колеса и рычага КПП, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и складывающееся заднее сиденье.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вас ждет надежный и комфортабельный Kia Soul, который готов стать вашим верным спутником на долгие годы.

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Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
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