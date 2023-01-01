Kia Soul

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Kia Soul - это идеальное сочетание комфорта и функциональности. Он оборудован климат-контролем, который позволяет создавать оптимальную температуру в салоне в любое время года. Вы будете наслаждаться поездками, даже в самые жаркие или холодные дни.

Еще одним преимуществом Kia Soul является наличие обогрева всех сидений. Теперь вы можете насладиться комфортом и теплом в холодные зимние дни, а также предоставить этот комфорт своим пассажирам.

Камера заднего вида делает парковку и маневрирование проще и безопаснее. Вы сможете видеть все препятствия и другие автомобили за вашей спиной, что поможет избежать неприятных ситуаций на дороге.

Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом предоставляет вам полный контроль над автомобилем, не отвлекаясь от дороги. Вы сможете управлять различными функциями автомобиля, не отпуская руля.

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