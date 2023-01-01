Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Soul
2014
1 199 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Kia Soul 2014

1 199 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Soul
  • Поколение II
  • Модификация 1.6d AT (128 л.с.)
  • Год 2014
  • Пробег 138346 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 000044
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1582 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 019

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Kia Soul

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его подлинность и надежность.

Kia Soul - это идеальное сочетание комфорта и функциональности. Он оборудован климат-контролем, который позволяет создавать оптимальную температуру в салоне в любое время года. Вы будете наслаждаться поездками, даже в самые жаркие или холодные дни.

Еще одним преимуществом Kia Soul является наличие обогрева всех сидений. Теперь вы можете насладиться комфортом и теплом в холодные зимние дни, а также предоставить этот комфорт своим пассажирам.

Камера заднего вида делает парковку и маневрирование проще и безопаснее. Вы сможете видеть все препятствия и другие автомобили за вашей спиной, что поможет избежать неприятных ситуаций на дороге.

Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом предоставляет вам полный контроль над автомобилем, не отвлекаясь от дороги. Вы сможете управлять различными функциями автомобиля, не отпуская руля.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному на нашем сайте, и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов ответит на все ваши вопросы и поможет вам с выбором автомобиля, который лучше всего соответствует вашим потребностям и предпочтениям.

Не упустите возможность приобрести стильный и надежный автомобиль Kia Soul. Мы гарантируем качество и профессиональное обслуживание каждому нашему клиенту.

id000044

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Kia

Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra

Kia Spectra
2007

175 990 ₽

Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato

Kia Cerato
2021

2 476 000 ₽

Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto

Kia Picanto
2020

1 799 000 ₽

Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival

Kia Carnival
2018

2 700 000 ₽

Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato

Kia Cerato
2020

2 249 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2017

1 233 000 ₽

Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage

Kia Sportage
2018

2 340 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2020

1 748 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2021

1 859 100 ₽

Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage

Kia Sportage
2022

4 399 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа