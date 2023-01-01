Kia Soul

Продается автомобиль Kia Soul, 2019 года выпуска. Этот великолепный автомобиль с образцовым состоянием подарит вам незабываемые моменты за рулем. Будучи приобретенным у официального дилера, он гарантирует надежность и безопасность на всех этапах его эксплуатации.

Автомобиль имеет только одного владельца, а также предоставляется оригинальный ПТС, что является подтверждением его чистой истории. Вы можете быть полностью уверены в его происхождении и легальности.

Кузов Kia Soul полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что не только придает ему элегантный и стильный вид, но и обеспечивает прочность и долговечность кузовных деталей. Ваш автомобиль будет выделяться на дороге и вызывать восхищение окружающих.

Дополнительные особенности этого автомобиля включают в себя ряд функций, которые делают его еще более привлекательным. Например, вам доступен круиз-контроль, позволяющий комфортно перемещаться по шоссе. Камера заднего вида обеспечивает безопасность при маневрировании и парковке. Обогрев сидений гарантирует тепло и комфорт даже в холодные зимние дни. А полный электропакет предоставляет удобство в управлении окнами и зеркалами.

Ваша безопасность также не остается без внимания. Данный автомобиль оснащен сигнализацией с автозапуском, что обеспечивает защиту от кражи и дает возможность предварительно подогреть салон в холодное время. Более того, двухзонный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить желаемую температуру для максимального комфорта.

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Не упустите свой шанс стать счастливым обладателем этого потрясающего автомобиля Kia Soul 2019 года. Сделайте правильный выбор, который принесет вам удовольствие от каждой поездки и подарит незабываемые впечатления на долгие годы вперед.

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