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Kia Soul
2019
1 899 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Soul 2019

1 899 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Soul
  • Поколение III
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 43226 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 003236
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 87

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Soul

Продается автомобиль Kia Soul, 2019 года выпуска. Этот великолепный автомобиль с образцовым состоянием подарит вам незабываемые моменты за рулем. Будучи приобретенным у официального дилера, он гарантирует надежность и безопасность на всех этапах его эксплуатации.

Автомобиль имеет только одного владельца, а также предоставляется оригинальный ПТС, что является подтверждением его чистой истории. Вы можете быть полностью уверены в его происхождении и легальности.

Кузов Kia Soul полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что не только придает ему элегантный и стильный вид, но и обеспечивает прочность и долговечность кузовных деталей. Ваш автомобиль будет выделяться на дороге и вызывать восхищение окружающих.

Дополнительные особенности этого автомобиля включают в себя ряд функций, которые делают его еще более привлекательным. Например, вам доступен круиз-контроль, позволяющий комфортно перемещаться по шоссе. Камера заднего вида обеспечивает безопасность при маневрировании и парковке. Обогрев сидений гарантирует тепло и комфорт даже в холодные зимние дни. А полный электропакет предоставляет удобство в управлении окнами и зеркалами.

Ваша безопасность также не остается без внимания. Данный автомобиль оснащен сигнализацией с автозапуском, что обеспечивает защиту от кражи и дает возможность предварительно подогреть салон в холодное время. Более того, двухзонный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить желаемую температуру для максимального комфорта.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному ниже, и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и предоставят дополнительную информацию о его характеристиках и истории.

Не упустите свой шанс стать счастливым обладателем этого потрясающего автомобиля Kia Soul 2019 года. Сделайте правильный выбор, который принесет вам удовольствие от каждой поездки и подарит незабываемые впечатления на долгие годы вперед.

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Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
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