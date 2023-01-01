Kia Soul

У нас есть отличное предложение для вас - Kia Soul 2022. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС без ДТП. Кузов покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его качество и долговечность. А еще, на этот автомобиль действует гарантия завода изготовителя.

Но это еще не все! Kia Soul 2022 оснащен множеством дополнительных опций, которые сделают вашу поездку комфортной и удобной. Легкосплавные диски 17 радиуса придают автомобилю стильный и современный вид. Камера заднего вида и задние датчики парковки помогут вам парковаться безопасно и легко.

Внутри вы найдете 2-х зонный климат-контроль, который позволит создать комфортные условия для всех пассажиров. Подогрев сидений и руля добавят удобства в холодные зимние дни. Датчики света и дождя автоматически регулируют освещение и стеклоочистители, обеспечивая вашу безопасность и комфорт.

Кроме того, Kia Soul 2022 оснащен круиз-контролем, который сделает поездку более комфортной и экономичной. Вы сможете наслаждаться плавной и устойчивой поездкой, не переживая о скорости.

Не упустите возможность стать владельцем Kia Soul 2022. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда готова ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

id013522