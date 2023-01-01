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Kia Soul
2022
2 290 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Soul 2022

2 290 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Soul
  • Поколение III
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 21348 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 013522
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 6

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Soul

У нас есть отличное предложение для вас - Kia Soul 2022. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС без ДТП. Кузов покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его качество и долговечность. А еще, на этот автомобиль действует гарантия завода изготовителя.

Но это еще не все! Kia Soul 2022 оснащен множеством дополнительных опций, которые сделают вашу поездку комфортной и удобной. Легкосплавные диски 17 радиуса придают автомобилю стильный и современный вид. Камера заднего вида и задние датчики парковки помогут вам парковаться безопасно и легко.

Внутри вы найдете 2-х зонный климат-контроль, который позволит создать комфортные условия для всех пассажиров. Подогрев сидений и руля добавят удобства в холодные зимние дни. Датчики света и дождя автоматически регулируют освещение и стеклоочистители, обеспечивая вашу безопасность и комфорт.

Кроме того, Kia Soul 2022 оснащен круиз-контролем, который сделает поездку более комфортной и экономичной. Вы сможете наслаждаться плавной и устойчивой поездкой, не переживая о скорости.

Не упустите возможность стать владельцем Kia Soul 2022. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда готова ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

id013522

Fresh Минеральные Воды
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Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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