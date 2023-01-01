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Kia Soul
2009
999 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Soul 2009

999 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Soul
  • Поколение I
  • Модификация 1.6d AT (128 л.с.)
  • Год 2009
  • Пробег 85332 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Голубой
  • VIN 090294
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1582 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 320

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Soul

Мы с радостью представляем вам уникальное предложение - превосходный автомобиль Kia Soul, 2009 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, поэтому вы можете быть уверены в его качестве и подлинности. Автомобиль имеет заводской окрас, что придает ему элегантность и ценность.

Kia Soul - надежный автомобиль, который обеспечивает комфорт и удовольствие от вождения. В этом автомобиле установлен кондиционер, который создает оптимальную температуру в салоне в любую погоду. Вы также найдете обогрев сидений, что позволит вам чувствовать себя комфортно в холодные дни.

Мы гарантируем, что автомобиль Kia Soul, 2009 года, является надежным и проверенным временем автомобилем. Он известен своей прочностью и долговечностью, что делает его прекрасным выбором для тех, кто ценит надежность и безопасность на дороге.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов готова ответить на все ваши вопросы, предоставить подробную информацию о технических характеристиках и истории обслуживания этого Kia Soul.

id090294

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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