Kia Soul
Преимущества:
- Автомобиль в везен из США
- Электронный ПТС
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Темный салон
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система стабилизации (ESP)
- Штатный иммобилайзер
- Регулировка руля по высоте и вылету
- Электростеклоподъемники передние
- Электростеклоподъемники задние
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель руля
- Магнитола
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