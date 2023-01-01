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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Soul
2020
2 570 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Soul 2020

2 570 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul
Kia Soul

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Soul
  • Поколение III
  • Модификация 1.6 AMT (200 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 20472 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • Воблер 90
  • VIN 122322
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1591 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Soul

Преимущества:

-Электронный ПТС
-Заводское лакокрасочное покрытие кузова
-Климат-контроль 2-зонный
-Тонированные стекла
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 17
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Навигационная система
-Обогрев сидений
-Подогрев руля
-Электроскладывание зеркал
-Система доступа без ключа
-Запуск без ключа
-Салон (кожа)
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Камера заднего вида
-Вентиляция передних сидений

122322

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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