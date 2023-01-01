Kia Soul
Преимущества:
-Электронный ПТС
-Заводское лакокрасочное покрытие кузова
-Климат-контроль 2-зонный
-Тонированные стекла
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 17
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Навигационная система
-Обогрев сидений
-Подогрев руля
-Электроскладывание зеркал
-Система доступа без ключа
-Запуск без ключа
-Салон (кожа)
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Камера заднего вида
-Вентиляция передних сидений
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