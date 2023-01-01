Kia Soul
Преимущества:
- Гарантия завода-изготовителя до 2024 года
- Аудиосистема Harman/Kardon
- Люк с электроприводом
- Черный потолок
- Навигационная система
- Камера заднего вида
- Вентиляция и электропривод передних сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев всех сидений
- Обогрев рулевого колеса
- Светодиодная головная оптика
- 2-зонный климат-контроль
- Передний и задний парковочный ассистент
- Система активной помощи при парковке
- Система контроля давления в шинах
- Круиз-контроль
- Контроль слепых зон
- Система Start/Stop
- Сигнализация с функцией дистанционного запуска двигателя
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