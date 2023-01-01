Kia Soul

Преимущества:

- Гарантия завода-изготовителя до 2024 года

- Аудиосистема Harman/Kardon

- Люк с электроприводом

- Черный потолок

- Навигационная система

- Камера заднего вида

- Вентиляция и электропривод передних сидений

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев лобового стекла

- Обогрев всех сидений

- Обогрев рулевого колеса

- Светодиодная головная оптика

- 2-зонный климат-контроль

- Передний и задний парковочный ассистент

- Система активной помощи при парковке

- Система контроля давления в шинах

- Круиз-контроль

- Контроль слепых зон

- Система Start/Stop

- Сигнализация с функцией дистанционного запуска двигателя

006261