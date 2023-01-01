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Kia Sportage
2022
4 399 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Sportage 2022

4 399 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение V
  • Модификация 2.5 AT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 20062 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 088841
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Автомобиль был ввезен из Кореи в 2022 году.
Электронный ПТС, 1 владелец.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительный опции:

- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Раздельный климат контроль
- Круиз-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних сидений
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод и обогрев зеркал
- Обогрев руля и передних сидений
- Электропривод багажной двери
- Панорамная крыша
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Беспроводная зарядка
- Полный электропакет

id088841

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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