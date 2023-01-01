Kia Sportage

Автомобиль был ввезен из Кореи в 2022 году.

Электронный ПТС, 1 владелец.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительный опции:

- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto

- Навигация

- Камеры кругового обзора

- Диодная головная оптика

- Раздельный климат контроль

- Круиз-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Вентиляция передних сидений

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Электропривод и обогрев зеркал

- Обогрев руля и передних сидений

- Электропривод багажной двери

- Панорамная крыша

- Обогрев лобового стекла

- Датчики дождя и света

- Система активной помощи при парковке

- Беспроводная зарядка

- Полный электропакет

id088841