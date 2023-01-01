Kia Sportage
Автомобиль был ввезен из Кореи в 2022 году.
Электронный ПТС, 1 владелец.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительный опции:
- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Раздельный климат контроль
- Круиз-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних сидений
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод и обогрев зеркал
- Обогрев руля и передних сидений
- Электропривод багажной двери
- Панорамная крыша
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Беспроводная зарядка
- Полный электропакет
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