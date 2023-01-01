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Kia Sportage
2023
3 169 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Sportage 2023

3 169 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение V
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 2728 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 110999
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 272

Информация

Kia Sportage

Дорогие посетители нашего автосалона!

У нас появилась новинка - автомобиль Kia Sportage, 2023 года выпуска. Этот автомобиль уже успел завоевать сердца многих автолюбителей по всему миру, и теперь мы представляем его Вашему вниманию.

Заводское лакокрасочное покрытие автомобиля идеально отражает его концепцию - спортивный и стильный, но при этом комфортабельный и удобный в управлении.

Установленный двигатель 2.0 AT имеет мощность 150 лошадиных сил, что обеспечивает отличную динамику и разгон. Благодаря этому, автомобиль Kia Sportage 2023 года выпуска без сомнения будет отличным выбором как для городской езды, так и для поездок на дальние расстояния.

Любители современных технологий, Вам тоже понравится новая Kia Sportage - у нее есть вся необходимая электроника, начиная от мультимедийной системы и камер заднего вида, и заканчивая различными датчиками и системами безопасности.

Так что, если Вы ищете автомобиль, который не только функционален и удобен, но и подчеркивает индивидуальность своего владельца, Kia Sportage 2023 года производства явно Вас порадует.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Мы готовы ответить на ваши вопросы и оказать помощь в выборе транспортного средства. Ждем Вас в нашем автосалоне уже сегодня!

id110999

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