Kia Sportage

Дорогие друзья! Мы рады предложить Вам наш очередной автомобиль – Kia Sportage 2020 года выпуска, который был ввезён из Южной Кореи. Этот автомобиль уже имеет электронный ПТС и вы будете первым собственником этого потрясающего авто.

Наша компания всегда стремится предоставлять только самое лучшее для своих клиентов, поэтому этот автомобиль оснащён множеством дополнительных опций. Система контроля полосы движения поможет Вам оставаться на своей полосе, а раздельный климат-контроль обеспечит комфортную температуру в салоне. А вентиляция сидений и мультимедийная система с функцией навигации сделают Вашу поездку ещё более приятной. Не забудьте о камере заднего вида, которая обеспечивает безопасность при парковке.

Наш автомобиль Kia Sportage 2020 – это не только комфорт и удобство, но и безопасность и надежность. Вы можете быть уверены в качестве данного автомобиля, ведь он прошел все необходимые проверки.

А теперь самое время поторопиться, ведь у нас есть отличное предложение для Вас! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс стать обладателем этого потрясающего автомобиля Kia Sportage 2020 года выпуска в лучшей комплектации!

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