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Kia Sportage
2020
2 499 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sportage 2020

2 499 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.0d AT (186 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 67097 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 804623
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 157

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Дорогие друзья! Мы рады предложить Вам наш очередной автомобиль – Kia Sportage 2020 года выпуска, который был ввезён из Южной Кореи. Этот автомобиль уже имеет электронный ПТС и вы будете первым собственником этого потрясающего авто.

Наша компания всегда стремится предоставлять только самое лучшее для своих клиентов, поэтому этот автомобиль оснащён множеством дополнительных опций. Система контроля полосы движения поможет Вам оставаться на своей полосе, а раздельный климат-контроль обеспечит комфортную температуру в салоне. А вентиляция сидений и мультимедийная система с функцией навигации сделают Вашу поездку ещё более приятной. Не забудьте о камере заднего вида, которая обеспечивает безопасность при парковке.

Наш автомобиль Kia Sportage 2020 – это не только комфорт и удобство, но и безопасность и надежность. Вы можете быть уверены в качестве данного автомобиля, ведь он прошел все необходимые проверки.

А теперь самое время поторопиться, ведь у нас есть отличное предложение для Вас! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс стать обладателем этого потрясающего автомобиля Kia Sportage 2020 года выпуска в лучшей комплектации!

id804623

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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