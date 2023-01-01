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Kia Sportage
2022
4 269 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sportage 2022

4 269 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение V
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 2415 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 044735
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 361

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Добрый день, уважаемые клиенты! Мы рады представить вам новый автомобиль Kia Sportage 2022 года выпуска, который только что поступил в продажу на нашем автосалоне. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и имеет электронный ПТС без регистрации.

Kia Sportage 2022 - это новый автомобиль, который станет надежным помощником в вашей жизни. В нем присутствуют все необходимые функции для комфортной езды, такие как камера заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя и света, климат-контроль, обогрев сидений и руля. Вы будете чувствовать себя уверенно на любой дороге, зная, что в вашем распоряжении есть все необходимые опции.

Мы гордимся тем, что предлагаем нашим клиентам только лучшие автомобили. И Kia Sportage 2022 года выпуска не является исключением. Каждый наш автомобиль проходит строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что он соответствует самым высоким стандартам.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры будут рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать автомобиль, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Приезжайте к нам на автосалон и убедитесь в том, что Kia Sportage 2022 года выпуска - это лучший выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

id044735

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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