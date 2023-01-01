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Kia Sportage
2022
3 570 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sportage 2022

3 570 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение V
  • Модификация 1.6 AMT (180 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 94 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Зеленый
  • VIN 083315
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 124

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Уважаемые клиенты, мы рады представить вам новый автомобиль Kia Sportage 2022 года выпуска, который только что поступил в продажу на нашем автосалоне. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и имеет электронный ПТС без регистрации.

Kia Sportage 2022 - это новейший автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии. Внутри вы найдете светлый салон, который создаст уютную атмосферу для вас и ваших пассажиров. Каждая деталь салона продумана до мелочей, чтобы обеспечить комфортный и приятный опыт вождения.

Кроме того, Kia Sportage 2022 оснащен самыми передовыми функциями безопасности и комфорта. Камера заднего вида поможет вам парковаться на сложных парковочных местах, круиз-контроль позволит сохранять оптимальную скорость на дальних поездках, датчики дождя и света будут следить за условиями на дороге, чтобы вы всегда оставались в безопасности, а климат-контроль и обогрев сидений и руля создадут комфортные условия даже в самые холодные дни.

Мы гордимся тем, что предлагаем нашим клиентам только лучшие автомобили. И Kia Sportage 2022 года выпуска не является исключением. Каждый наш автомобиль проходит строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что он соответствует самым высоким стандартам.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры будут рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать автомобиль, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Приезжайте к нам на автосалон и убедитесь в том, что Kia Sportage 2022 года выпуска - это лучший выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

id083315

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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