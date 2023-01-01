Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Sportage
2022
3 620 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Kia Sportage 2022

3 620 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение V
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Prestige
  • Год 2022
  • Пробег 5609 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 000232
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 147

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Kia Sportage

Хотите почувствовать себя настоящим королем дороги? Тогда обратите внимание на новейшую модель Kia Sportage 2022 года выпуска! Этот внедорожник с полным приводом и мощным двигателем объединил в себе все самое лучшее, чтобы дарить своему владельцу незабываемые впечатления от каждой поездки.

Кроме того, комплектация Prestige делает этот автомобиль еще более привлекательным. Кожаный салон, подогрев всех сидений и обогрев руля позволят вам чувствовать себя максимально комфортно в любое время года. Камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и навигация помогут избежать неприятных ситуаций на дороге. А бесключевой доступ и запуск двигателя сделают процесс управления максимально удобным и быстрым.

Также Kia Sportage 2022 года выпуска имеет заводской окрас, что гарантирует его долговечность и сохранение первозданной красоты на долгие годы. И, конечно же, автомобиль продается на гарантии завода изготовителя, что дает вам дополнительную уверенность и защиту.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля! Приобретайте Kia Sportage 2022 года выпуска в комплектации Prestige и наслаждайтесь максимальным комфортом и безопасностью на дороге!

id000232

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Kia

Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra

Kia Spectra
2007

175 990 ₽

Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato

Kia Cerato
2021

2 451 500 ₽

Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto

Kia Picanto
2020

1 876 200 ₽

Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival

Kia Carnival
2018

2 700 000 ₽

Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato

Kia Cerato
2020

2 249 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2017

1 233 000 ₽

Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage

Kia Sportage
2018

2 340 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2020

1 748 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2021

1 859 100 ₽

Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage

Kia Sportage
2022

4 399 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа