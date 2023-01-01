Kia Sportage

Хотите почувствовать себя настоящим королем дороги? Тогда обратите внимание на новейшую модель Kia Sportage 2022 года выпуска! Этот внедорожник с полным приводом и мощным двигателем объединил в себе все самое лучшее, чтобы дарить своему владельцу незабываемые впечатления от каждой поездки.

Кроме того, комплектация Prestige делает этот автомобиль еще более привлекательным. Кожаный салон, подогрев всех сидений и обогрев руля позволят вам чувствовать себя максимально комфортно в любое время года. Камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и навигация помогут избежать неприятных ситуаций на дороге. А бесключевой доступ и запуск двигателя сделают процесс управления максимально удобным и быстрым.

Также Kia Sportage 2022 года выпуска имеет заводской окрас, что гарантирует его долговечность и сохранение первозданной красоты на долгие годы. И, конечно же, автомобиль продается на гарантии завода изготовителя, что дает вам дополнительную уверенность и защиту.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля! Приобретайте Kia Sportage 2022 года выпуска в комплектации Prestige и наслаждайтесь максимальным комфортом и безопасностью на дороге!

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