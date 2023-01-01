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Kia Sportage
2017
2 259 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Sportage 2017

2 259 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV
  • Модификация 2.4 AT (184 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 65554 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 391295
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 228

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Kia Sportage, 2017 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в Россию в апреле этого года и имеет электронный ПТС. Без регистрационных действий, вы станете первым владельцем этого автомобиля. Заводское лакокрасочное покрытие обеспечивает безупречный внешний вид.

Автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, таких как кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, круиз контроль, датчик света, полный электропакет, мультифункциональное рулевое колесо и электропривод зеркал.

Вы можете быть уверены, что этот автомобиль из надежного и проверенного источника. Он готов к эксплуатации и готов подарить вам удовольствие от вождения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам принять правильное решение. Спасибо, что выбираете нас в качестве вашего автомобильного партнера.

id391295

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Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
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