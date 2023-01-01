Kia Sportage

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Kia Sportage, 2017 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в Россию в апреле этого года и имеет электронный ПТС. Без регистрационных действий, вы станете первым владельцем этого автомобиля. Заводское лакокрасочное покрытие обеспечивает безупречный внешний вид.

Автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, таких как кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, круиз контроль, датчик света, полный электропакет, мультифункциональное рулевое колесо и электропривод зеркал.

Вы можете быть уверены, что этот автомобиль из надежного и проверенного источника. Он готов к эксплуатации и готов подарить вам удовольствие от вождения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам принять правильное решение. Спасибо, что выбираете нас в качестве вашего автомобильного партнера.

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