Kia Sportage

Kia Sportage 2016 – это действительно высококачественный автомобиль, который сможет удовлетворить потребности любого автолюбителя. Это внедорожник, который придется по вкусу как ценителям комфорта, так и любителям активных приключений.

Автомобиль был привезен из Республики Южная Корея и в РФ без регистрации. Автомобиль прошел все необходимые проверки и готов к эксплуатации.

Этот Kia Sportage оснащен множеством полезных опций, среди которых можно выделить светодиодные фары, парктроник задний, круиз-контроль, подогрев руля, обогрев сидений, датчик света, систему доступа без ключа, электроскладывание зеркал, электропривод зеркал и электростеклоподъемники (все), а также камеру заднего вида.

Этот автомобиль подойдет для тех, кто ценит комфорт, безопасность и функциональность. Он отличается прекрасным состоянием и готов к эксплуатации уже сегодня.

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