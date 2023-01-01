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Kia Sportage
2016
1 675 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Kia Sportage 2016

1 675 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV
  • Модификация 1.7d AMT (141 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 152999 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 165926
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1685 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 141 л.с.
  • Воблер 125

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Kia Sportage 2016 – это действительно высококачественный автомобиль, который сможет удовлетворить потребности любого автолюбителя. Это внедорожник, который придется по вкусу как ценителям комфорта, так и любителям активных приключений.

Автомобиль был привезен из Республики Южная Корея и в РФ без регистрации. Автомобиль прошел все необходимые проверки и готов к эксплуатации.

Этот Kia Sportage оснащен множеством полезных опций, среди которых можно выделить светодиодные фары, парктроник задний, круиз-контроль, подогрев руля, обогрев сидений, датчик света, систему доступа без ключа, электроскладывание зеркал, электропривод зеркал и электростеклоподъемники (все), а также камеру заднего вида.

Этот автомобиль подойдет для тех, кто ценит комфорт, безопасность и функциональность. Он отличается прекрасным состоянием и готов к эксплуатации уже сегодня.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Купите Kia Sportage 2016 и наслаждайтесь комфортной ездой уже сегодня!

id165926

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