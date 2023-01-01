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Kia Sportage
2017
2 199 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sportage 2017

2 199 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 84270 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 019439
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 344

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Добрый день! Сегодня мы хотим представить вам автомобиль, который точно оправдает все ваши ожидания - это Kia Sportage 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Более того, за всю жизнь автомобиля он имел только одного владельца, что свидетельствует о бережном отношении к машине и ее безукоризненном состоянии.

Kia Sportage 2017 - это технологичный автомобиль, который обладает всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Климат-контроль позволит создать комфортную атмосферу в салоне в любую погоду, а обогрев сидений обеспечит тепло и уют в прохладную погоду. Камера заднего вида и датчики дождя и света сделают вождение более комфортным и безопасным. А благодаря круиз-контролю вы можете наслаждаться длительными поездками на автомобиле, не переживая за скорость.

Кроме того, Kia Sportage 2017 является одним из лучших автомобилей в своем классе. Он обладает прекрасными характеристиками и стильным дизайном, который не оставит равнодушным никого.

Если вы ищете автомобиль, который будет сочетать в себе комфорт, безопасность и стильный дизайн, то Kia Sportage 2017 - это именно то, что вам нужно. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет вам сделать правильный выбор. Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам в выборе и оформлении покупки на самых выгодных условиях.

id019439

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