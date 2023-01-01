Kia Sportage

Добрый день! Сегодня мы хотим представить вам автомобиль, который точно оправдает все ваши ожидания - это Kia Sportage 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Более того, за всю жизнь автомобиля он имел только одного владельца, что свидетельствует о бережном отношении к машине и ее безукоризненном состоянии.

Kia Sportage 2017 - это технологичный автомобиль, который обладает всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Климат-контроль позволит создать комфортную атмосферу в салоне в любую погоду, а обогрев сидений обеспечит тепло и уют в прохладную погоду. Камера заднего вида и датчики дождя и света сделают вождение более комфортным и безопасным. А благодаря круиз-контролю вы можете наслаждаться длительными поездками на автомобиле, не переживая за скорость.

Кроме того, Kia Sportage 2017 является одним из лучших автомобилей в своем классе. Он обладает прекрасными характеристиками и стильным дизайном, который не оставит равнодушным никого.

Если вы ищете автомобиль, который будет сочетать в себе комфорт, безопасность и стильный дизайн, то Kia Sportage 2017 - это именно то, что вам нужно. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет вам сделать правильный выбор. Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам в выборе и оформлении покупки на самых выгодных условиях.

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