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Kia Sportage
2018
2 100 000 ₽
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Kia Sportage 2018

2 100 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV
  • Модификация 2.4 AT (184 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 83392 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 520502
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 354

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

У нас есть отличная новость для всех автомобилистов и ценителей качественных автомобилей. Мы предлагаем вам уникальную возможность стать обладателем превосходного автомобиля Kia Sportage 2018 года выпуска, который был ввезён в Россию в 2023 году. Этот автомобиль представляет собой идеальное сочетание стиля, комфорта и передовых технологий.

Kia Sportage - это не только автомобиль, но и произведение искусства на колесах. Он обладает элегантным и динамичным дизайном, который привлекает взгляды прохожих на каждом шагу. Стильные линии, характерные для бренда Kia, придают этому автомобилю неповторимый облик, подчеркивающий его индивидуальность.

При выборе Kia Sportage 2018 года, вы получаете не только стильный внешний вид, но и ряд функциональных особенностей, которые делают вождение максимально комфортным и безопасным. В данной комплектации вас ждут раздельный климат-контроль, который позволяет настроить идеальную температуру для каждого пассажира в автомобиле. Кроме того, камера заднего вида обеспечивает удобную парковку и маневрирование назад, а система контроля слепых зон помогает вам видеть то, что остается за пределами вашего обзора.

Какой бы смартфон вы ни используете, Kia Sportage предлагает вам полную интеграцию с вашим мобильным устройством. Благодаря поддержке Android Auto и Apple CarPlay, вы можете легко подключить свой смартфон к автомобилю и получить доступ к вашим любимым приложениям, музыке, навигации и многому другому прямо на интуитивно понятном сенсорном дисплее.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля Kia Sportage 2018 года. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов всегда готова ответить на все ваши вопросы и помочь вам с выбором. Мы стремимся обеспечить вас незабываемым опытом покупки автомобиля, чтобы вы могли насладиться каждой поездкой за рулем своего нового Kia Sportage.

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Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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