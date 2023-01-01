Kia Sportage

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вам уникальную возможность приобрести официально поддержанный автомобиль Kia Sportage 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у нашего официального дилера и имеет электронный ПТС, что гарантирует его легальность и легкость оформления всех необходимых документов.

Kia Sportage 2021 года выпуска, оборудованная всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной езды. В комплектацию входят:

- 2-х зонный климат-контроль для настройки оптимального микроклимата в салоне;

- подогрев передних сидений и заднего дивана для сохранения комфорта в холодные дни;

- мультируль с подогревом для удобного управления автомобилем даже в зимний период;

- 4 стеклоподъемника с авто режимом для легкости и удобства в использовании;

- электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида с функцией автоскладывания для оптимального обзора и безопасности;

- легкосплавные диски R17 для эстетического и функционального усовершенствования автомобиля;

- помощь при спуске и подъеме для безопасного вождения на дорогах с разными рельефами.

Данному автомобилю также установлены дополнительные опции, которые значительно повышают комфорт и безопасность во время езды, такие как:

- мультимедийная система Android, которая позволяет использовать разнообразные функции и приложения для максимального удовольствия от поездок;

- камера заднего вида для обеспечения удобства при парковке и повышения обзора задней части автомобиля;

- сигнализация с ОС для защиты от кражи и незаконного доступа к автомобилю.

Дополнительно, данный автомобиль был обработан керамикой и жидким стеклом, а также имеет тонировку задних стекол, что повышает его привлекательность и защиту.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессионалов готова проконсультировать вас и помочь с выбором и покупкой автомобиля.

id049318