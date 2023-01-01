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Kia Sportage
2021
2 569 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Sportage 2021

2 569 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 865 220 57 32
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2021
  • Пробег 54028 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 049318
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 192

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вам уникальную возможность приобрести официально поддержанный автомобиль Kia Sportage 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у нашего официального дилера и имеет электронный ПТС, что гарантирует его легальность и легкость оформления всех необходимых документов.

Kia Sportage 2021 года выпуска, оборудованная всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной езды. В комплектацию входят:
- 2-х зонный климат-контроль для настройки оптимального микроклимата в салоне;
- подогрев передних сидений и заднего дивана для сохранения комфорта в холодные дни;
- мультируль с подогревом для удобного управления автомобилем даже в зимний период;
- 4 стеклоподъемника с авто режимом для легкости и удобства в использовании;
- электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида с функцией автоскладывания для оптимального обзора и безопасности;
- легкосплавные диски R17 для эстетического и функционального усовершенствования автомобиля;
- помощь при спуске и подъеме для безопасного вождения на дорогах с разными рельефами.

Данному автомобилю также установлены дополнительные опции, которые значительно повышают комфорт и безопасность во время езды, такие как:
- мультимедийная система Android, которая позволяет использовать разнообразные функции и приложения для максимального удовольствия от поездок;
- камера заднего вида для обеспечения удобства при парковке и повышения обзора задней части автомобиля;
- сигнализация с ОС для защиты от кражи и незаконного доступа к автомобилю.

Дополнительно, данный автомобиль был обработан керамикой и жидким стеклом, а также имеет тонировку задних стекол, что повышает его привлекательность и защиту.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессионалов готова проконсультировать вас и помочь с выбором и покупкой автомобиля.

id049318

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
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