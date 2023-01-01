Kia Sportage

Мы рады представить Вам совершенно новый автомобиль Kia Sportage 2023 года. Данный автомобиль был ввезен в Российскую Федерацию в этом же году.

Автомобиль Kia Sportage 2023 обладает всеми преимуществами нового транспортного средства. Он оснащен электронным ПТС и не имел предыдущих владельцев, что подтверждает его безупречную историю.

Кроме того, этот автомобиль полностью соответствует заводскому окрасу, что придает ему свежий и стильный вид. Вы будете гордиться тем, что владеете автомобилем, который выглядит так, будто только что снят с производственной линии.

Важно отметить, что Kia Sportage 2023 обладает рядом передовых технологических особенностей. Он оснащен климат-контролем, который позволяет настроить комфортные условия в салоне в соответствии с вашими предпочтениями. Камера 360 градусов обеспечивает полный обзор вокруг автомобиля, что поможет вам с легкостью маневрировать и парковаться. Система доступа без ключа позволит вам открыть и запустить автомобиль без необходимости доставания ключей.

Кроме того, Kia Sportage 2023 имеет кожаный салон, который придаст вашей поездке роскошный и комфортный вид. Панорамная крыша добавит ощущение простора и свободы, позволяя вам наслаждаться яркими моментами во время поездки. А светодиодные фары обеспечат яркое освещение даже в самых темных условиях, повышая безопасность и видимость на дороге.

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