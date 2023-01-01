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Kia Sportage
2023
4 935 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sportage 2023

4 935 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение V
  • Модификация 2.5 AT (190 л.с.) 4WD
  • Комплектация X-Line
  • Год 2023
  • Пробег 30 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 000522
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 107

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Мы рады представить Вам совершенно новый автомобиль Kia Sportage 2023 года. Данный автомобиль был ввезен в Российскую Федерацию в этом же году.

Автомобиль Kia Sportage 2023 обладает всеми преимуществами нового транспортного средства. Он оснащен электронным ПТС и не имел предыдущих владельцев, что подтверждает его безупречную историю.

Кроме того, этот автомобиль полностью соответствует заводскому окрасу, что придает ему свежий и стильный вид. Вы будете гордиться тем, что владеете автомобилем, который выглядит так, будто только что снят с производственной линии.

Важно отметить, что Kia Sportage 2023 обладает рядом передовых технологических особенностей. Он оснащен климат-контролем, который позволяет настроить комфортные условия в салоне в соответствии с вашими предпочтениями. Камера 360 градусов обеспечивает полный обзор вокруг автомобиля, что поможет вам с легкостью маневрировать и парковаться. Система доступа без ключа позволит вам открыть и запустить автомобиль без необходимости доставания ключей.

Кроме того, Kia Sportage 2023 имеет кожаный салон, который придаст вашей поездке роскошный и комфортный вид. Панорамная крыша добавит ощущение простора и свободы, позволяя вам наслаждаться яркими моментами во время поездки. А светодиодные фары обеспечат яркое освещение даже в самых темных условиях, повышая безопасность и видимость на дороге.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному на нашем сайте. Назовите кодовое слово "ФРЕШ" для получения бесплатного отчета по данному автомобилю. Наши опытные специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам с приобретением этого потрясающего автомобиля.

Не упустите возможность стать владельцем Kia Sportage 2023 года и насладиться комфортом, стилем и передовыми технологиями. Обратитесь к нам сегодня, чтобы сделать свою мечту о новом автомобиле реальностью.

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Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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