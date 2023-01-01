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Kia Sportage
2019
2 395 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Sportage 2019

2 395 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.0 MT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 83754 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 003920
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 201

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Представляем Вашему вниманию высококлассный автомобиль Kia Sportage 2019 года выпуска. Этот автомобиль оснащен двигателем объемом 2.0 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Он был
приобретен и обслуживался у официального дилера. Вся история обслуживания фиксировалась в заказ-нарядах и сервисной книжке.

Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие и полностью оригинальные документы, включая ПТС. Без ДТП и с полной гарантией качества, он будет служить Вам надежно и безопасно на дорогах.

Комплектация этого Kia Sportage включает ряд превосходных опций, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удовлетворение потребностей во время каждой поездки. Вы будете наслаждаться климат-контролем с двумя зонами, ксеноновыми фарами и легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов. Также в комплектацию входят функции, такие как иммобилайзер, обратная связь, дистанционный запуск двигателя, сигнализация, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, обогрев зеркал и многое другое.

Этот автомобиль оснащен просторным салоном из ткани, предлагающим пять комфортабельных мест. Вы сможете настроить положение сиденья водителя по высоте и пассажирское сиденье регулируется вручную. Руль также регулируется в двух плоскостях для оптимального комфорта вождения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и устроить для Вас тест-драйв этого потрясающего Kia Sportage.

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Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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