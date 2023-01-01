Kia Sportage

Представляем Вашему вниманию высококлассный автомобиль Kia Sportage 2019 года выпуска. Этот автомобиль оснащен двигателем объемом 2.0 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Он был

приобретен и обслуживался у официального дилера. Вся история обслуживания фиксировалась в заказ-нарядах и сервисной книжке.

Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие и полностью оригинальные документы, включая ПТС. Без ДТП и с полной гарантией качества, он будет служить Вам надежно и безопасно на дорогах.

Комплектация этого Kia Sportage включает ряд превосходных опций, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удовлетворение потребностей во время каждой поездки. Вы будете наслаждаться климат-контролем с двумя зонами, ксеноновыми фарами и легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов. Также в комплектацию входят функции, такие как иммобилайзер, обратная связь, дистанционный запуск двигателя, сигнализация, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, обогрев зеркал и многое другое.

Этот автомобиль оснащен просторным салоном из ткани, предлагающим пять комфортабельных мест. Вы сможете настроить положение сиденья водителя по высоте и пассажирское сиденье регулируется вручную. Руль также регулируется в двух плоскостях для оптимального комфорта вождения.

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