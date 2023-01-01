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Kia Sportage
2020
2 150 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Sportage 2020

2 150 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.4 AT (184 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 41414 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 814859
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 23

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Устали от скучной и однообразной жизни? Хотите добавить ярких красок и незабываемых эмоций? Тогда вам точно нужен автомобиль, который будет отличаться не только своим внешним видом, но и возможностями. Представляем вам модель Kia Sportage, IV Рестайлинг.

Этот внедорожник поразит вас своей мощностью и функциональностью. Модификация 2.4 AT с двигателем мощностью 184 л.с. и полным приводом позволит вам покорить любую дорогу, будь то горы или бездорожье. А автоматическая коробка переключения передач обеспечит комфорт и плавность вождения.

Однако, функциональность - не единственное преимущество этой модели. Кроме отличной технической составляющей, Kia Sportage также имеет стильный дизайн и богатую комплектацию. Серый цвет кузова придаст вашему автомобилю элегантность и утонченность.

А что внутри? Кондиционер, датчик света, круиз-контроль и полный электропакет - все это создано для вашего комфорта и удобства. И не забудьте про камеру заднего вида, которая поможет вам парковаться без напряжения.

И самое главное - это отличное состояние автомобиля. Он был ввезен в РФ в 2023 году под заказ и не имеет пробега по РФ. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Не упустите свой шанс ощутить настоящую свободу и дух приключений. Покупайте Kia Sportage и окунитесь в мир новых возможностей и незабываемых впечатлений. Звоните прямо сейчас и оставьте заявку на просмотр и тест-драйв. Вас ждет яркая и захватывающая жизнь на колесах!

id814859

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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