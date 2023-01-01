Kia Sportage

Устали от скучной и однообразной жизни? Хотите добавить ярких красок и незабываемых эмоций? Тогда вам точно нужен автомобиль, который будет отличаться не только своим внешним видом, но и возможностями. Представляем вам модель Kia Sportage, IV Рестайлинг.

Этот внедорожник поразит вас своей мощностью и функциональностью. Модификация 2.4 AT с двигателем мощностью 184 л.с. и полным приводом позволит вам покорить любую дорогу, будь то горы или бездорожье. А автоматическая коробка переключения передач обеспечит комфорт и плавность вождения.

Однако, функциональность - не единственное преимущество этой модели. Кроме отличной технической составляющей, Kia Sportage также имеет стильный дизайн и богатую комплектацию. Серый цвет кузова придаст вашему автомобилю элегантность и утонченность.

А что внутри? Кондиционер, датчик света, круиз-контроль и полный электропакет - все это создано для вашего комфорта и удобства. И не забудьте про камеру заднего вида, которая поможет вам парковаться без напряжения.

И самое главное - это отличное состояние автомобиля. Он был ввезен в РФ в 2023 году под заказ и не имеет пробега по РФ. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Не упустите свой шанс ощутить настоящую свободу и дух приключений. Покупайте Kia Sportage и окунитесь в мир новых возможностей и незабываемых впечатлений. Звоните прямо сейчас и оставьте заявку на просмотр и тест-драйв. Вас ждет яркая и захватывающая жизнь на колесах!

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