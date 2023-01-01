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Kia Sportage
2018
2 090 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sportage 2018

2 090 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2018
  • Пробег 145562 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 018883
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 170

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Kia Sportage, 2018 года выпуска - идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и стиль.
Приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца, что гарантирует его происхождение и отличное состояние. Оригинальный ПТС подтверждает законность сделки и историю. Кузов автомобиля сохранен в заводском окрасе, что свидетельствует о его оригинальности и бережном обращении.

Великолепная комплектация делает Kia Sportage ещё более привлекательной. Раздельный климат-контроль позволяет настроить комфортную температуру в салоне, а обогрев руля и сидений - особенно приятны в холодные зимние дни. Кроме того, функция круиз-контроля обеспечивает удобство при дальних поездках.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Наши опытные специалисты поделятся всей необходимой информацией о его техническом состоянии, истории обслуживания и других важных деталях. Это поможет вам сделать правильный выбор и быть уверенными в своей покупке.

id018883

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Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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