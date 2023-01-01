Kia Sportage

Kia Sportage, 2018 года выпуска - идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и стиль.

Приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца, что гарантирует его происхождение и отличное состояние. Оригинальный ПТС подтверждает законность сделки и историю. Кузов автомобиля сохранен в заводском окрасе, что свидетельствует о его оригинальности и бережном обращении.

Великолепная комплектация делает Kia Sportage ещё более привлекательной. Раздельный климат-контроль позволяет настроить комфортную температуру в салоне, а обогрев руля и сидений - особенно приятны в холодные зимние дни. Кроме того, функция круиз-контроля обеспечивает удобство при дальних поездках.

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