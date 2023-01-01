Kia Sportage

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Kia Sportage, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет все необходимые документы, включая электронный ПТС, который является действующим. Вы можете быть уверены в его качестве и подлинности.

Дополнительно, автомобиль прошел дилерское обслуживание, что гарантирует его надежность и исправность.

Внутри автомобиля вас ожидает комфорт и удобство. 2-х зонный климат контроль позволяет настроить оптимальную температуру как для вас, так и для пассажиров. Кожаный мультируль добавляет элегантности и позволяет управлять различными функциями автомобиля без лишних усилий. Электропривод водительского сидения обеспечивает дополнительный комфорт и удобство во время поездок.

Бесключевой доступ и кнопка старт-стоп делают использование автомобиля более удобным и безопасным. Вы сможете быстро и легко начать свою поездку, не тратя время на поиск ключей.

Камера заднего вида обеспечивает безопасность при парковке и маневрировании. Вы сможете легко контролировать окружающую обстановку и избежать повреждений при парковке.

17-дюймовые легкосплавные диски добавляют стильности и уникальности внешнему виду автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и предоставят вам всю необходимую информацию.

Мы благодарим вас за проявленный интерес к нашему автомобилю и надеемся на сотрудничество с вами!

id052510