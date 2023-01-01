Kia Sportage
Уважаемые клиенты!
Мы рады представить вам автомобиль Kia Sportage, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет все необходимые документы, включая электронный ПТС, который является действующим. Вы можете быть уверены в его качестве и подлинности.
Дополнительно, автомобиль прошел дилерское обслуживание, что гарантирует его надежность и исправность.
Внутри автомобиля вас ожидает комфорт и удобство. 2-х зонный климат контроль позволяет настроить оптимальную температуру как для вас, так и для пассажиров. Кожаный мультируль добавляет элегантности и позволяет управлять различными функциями автомобиля без лишних усилий. Электропривод водительского сидения обеспечивает дополнительный комфорт и удобство во время поездок.
Бесключевой доступ и кнопка старт-стоп делают использование автомобиля более удобным и безопасным. Вы сможете быстро и легко начать свою поездку, не тратя время на поиск ключей.
Камера заднего вида обеспечивает безопасность при парковке и маневрировании. Вы сможете легко контролировать окружающую обстановку и избежать повреждений при парковке.
17-дюймовые легкосплавные диски добавляют стильности и уникальности внешнему виду автомобиля.
Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и предоставят вам всю необходимую информацию.
Мы благодарим вас за проявленный интерес к нашему автомобилю и надеемся на сотрудничество с вами!
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