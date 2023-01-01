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Kia Sportage
2020
2 850 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Sportage 2020

2 850 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Prestige
  • Год 2020
  • Пробег 55591 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 052510
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 7

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Kia Sportage, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет все необходимые документы, включая электронный ПТС, который является действующим. Вы можете быть уверены в его качестве и подлинности.

Дополнительно, автомобиль прошел дилерское обслуживание, что гарантирует его надежность и исправность.

Внутри автомобиля вас ожидает комфорт и удобство. 2-х зонный климат контроль позволяет настроить оптимальную температуру как для вас, так и для пассажиров. Кожаный мультируль добавляет элегантности и позволяет управлять различными функциями автомобиля без лишних усилий. Электропривод водительского сидения обеспечивает дополнительный комфорт и удобство во время поездок.

Бесключевой доступ и кнопка старт-стоп делают использование автомобиля более удобным и безопасным. Вы сможете быстро и легко начать свою поездку, не тратя время на поиск ключей.

Камера заднего вида обеспечивает безопасность при парковке и маневрировании. Вы сможете легко контролировать окружающую обстановку и избежать повреждений при парковке.

17-дюймовые легкосплавные диски добавляют стильности и уникальности внешнему виду автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и предоставят вам всю необходимую информацию.

Мы благодарим вас за проявленный интерес к нашему автомобилю и надеемся на сотрудничество с вами!

id052510

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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