Kia Sportage

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие

- 1 владелец

- Автомобиль на гарантии

- Полный привод с блокировкой межосевого дифференциала

- Двухзонный климат-контроль

- Подогрев передних сидений

- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом

- Электропривод боковых зеркал с функцией автоматического складывания и обогревом

- Мультимедийная система с функцией беспроводного подключения смартфона, Apple Car Play, Android auto

- Камера заднего вида

- Датчики парковки

- Круиз-контроль

- Датчик дождя

- Датчик света

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