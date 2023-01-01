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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Sportage
2021
3 170 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Sportage 2021

3 170 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Prestige
  • Год 2021
  • Пробег 12217 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 063240
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 108

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- 1 владелец
- Автомобиль на гарантии
- Полный привод с блокировкой межосевого дифференциала
- Двухзонный климат-контроль
- Подогрев передних сидений
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Электропривод боковых зеркал с функцией автоматического складывания и обогревом
- Мультимедийная система с функцией беспроводного подключения смартфона, Apple Car Play, Android auto
- Камера заднего вида
- Датчики парковки
- Круиз-контроль
- Датчик дождя
- Датчик света

id063240

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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