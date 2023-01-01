Kia Sportage
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- 1 владелец
- Автомобиль на гарантии
- Полный привод с блокировкой межосевого дифференциала
- Двухзонный климат-контроль
- Подогрев передних сидений
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Электропривод боковых зеркал с функцией автоматического складывания и обогревом
- Мультимедийная система с функцией беспроводного подключения смартфона, Apple Car Play, Android auto
- Камера заднего вида
- Датчики парковки
- Круиз-контроль
- Датчик дождя
- Датчик света
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