Kia Sportage
Преимущества:
- 1 собственник
- Автомобиль на гарантии завода-изготовителя
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
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