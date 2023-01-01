Kia Sportage

Преимущества:

- Автомобиль ввезён из Кореи 2023 году

- Электронный ПТС

- Без регистрации

- 2-зонный климат-контроль

- Подогрев передних и задних сидений

- Подогрев руля

- Мультимедийная система с навигацией

- Поддержка Apple CarPlay и Android Auto

- Передние и задние датчики парковки

- Светодиодная оптика

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Круиз-контроль

- Датчик света

- Датчик дождя

- Обогрев зеркал

- Бесключевой доступ и запуск с кнопки двигателя

- Система выбора режима движения

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