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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Sportage
2021
4 130 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sportage 2021

4 130 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение V
  • Модификация 2.0d AT (186 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 9573 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 013302
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 267

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Преимущества:

- Автомобиль ввезён из Кореи 2023 году
- Электронный ПТС
- Без регистрации
- 2-зонный климат-контроль
- Подогрев передних и задних сидений
- Подогрев руля
- Мультимедийная система с навигацией
- Поддержка Apple CarPlay и Android Auto
- Передние и задние датчики парковки
- Светодиодная оптика
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Датчик дождя
- Обогрев зеркал
- Бесключевой доступ и запуск с кнопки двигателя
- Система выбора режима движения

id013302

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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