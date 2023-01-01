Kia Sportage
Преимущества:
- Автомобиль ввезён из Кореи 2023 году
- Электронный ПТС
- Без регистрации
- 2-зонный климат-контроль
- Подогрев передних и задних сидений
- Подогрев руля
- Мультимедийная система с навигацией
- Поддержка Apple CarPlay и Android Auto
- Передние и задние датчики парковки
- Светодиодная оптика
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Датчик дождя
- Обогрев зеркал
- Бесключевой доступ и запуск с кнопки двигателя
- Система выбора режима движения
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