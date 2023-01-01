Kia Sportage

Преимущества:

- Новый автомобиль

- Оригинальный ПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Кожаный салон

- Электропривод водительского сиденья

- Навигация

- Камеры 360

- Бесключевой доступ и запуск двигателя

- Электронная приборная панель

- Сенсорное управление обогревом и климатом

- Электропривод багажника

- Система контроля слепых зон

- Обогрев лобового стекла

- Полный электропакет

- Подогрев всех сидений

- Обогрев руля

- Раздельный климат-контроль

- Оригинальные диски R18

- Электропривод зеркал с функцией складывания и с обогревом

- Датчик Дождя/Света

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