Kia Sportage
Преимущества:
- Новый автомобиль
- Оригинальный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кожаный салон
- Электропривод водительского сиденья
- Навигация
- Камеры 360
- Бесключевой доступ и запуск двигателя
- Электронная приборная панель
- Сенсорное управление обогревом и климатом
- Электропривод багажника
- Система контроля слепых зон
- Обогрев лобового стекла
- Полный электропакет
- Подогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Раздельный климат-контроль
- Оригинальные диски R18
- Электропривод зеркал с функцией складывания и с обогревом
- Датчик Дождя/Света
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