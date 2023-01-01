Kia Sportage
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Климат 2-зонный
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
006593