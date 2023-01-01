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Kia Sportage
2019
2 100 000 ₽
Возможна доставка
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Kia Sportage 2019

2 100 000 ₽
Возможна доставка
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.0 MT (150 л.с.)
  • Комплектация Classic
  • Год 2019
  • Пробег 135863 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 13
  • VIN 006247
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Преимущества: - Оригинальный ПТС - 2 владельца - Заводское лакокрасочное покрытие кузова - Кондиционер - Бортовой компьютер - Электропривод зеркал - Антиблокировочная система (ABS) - Электростеклоподъемники (все) -

006247

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
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