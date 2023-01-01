Kia Sportage
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Климат-контроль 2-зонный
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Магнитола
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Камера передняя
003740