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Kia Sportage
2017
2 149 000 ₽
Возможна доставка
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Kia Sportage 2017

2 149 000 ₽
Возможна доставка
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+7 345 257 98 22
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение IV
  • Модификация 2.4 AT (184 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 51481 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 68
  • VIN 408370
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2359 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Преимущества:
- Электрорегулировка водительского сидения
- Круиз-контроль
- Двухзонный климат-контроль
- Светодиодные фары
- Камера заднего вида

408370

Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
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