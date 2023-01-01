Kia Sportage
Преимущества:
- Автомобиль ввезён в РФ в сентябре 2023 года
- Автомобиль полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Android Auto
- CarPlay
- Навигационная система
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная оптика
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод сидения водителя
- Система контроля слепых зон
- Мультифункциональный руль с обогревом
- Круиз-контроль
- Датчики света и дождя
- Раздельный климат-контроль
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев всех сидений
- Электропривод двери багажника
- Датчики парковки
- Система помощи при спуске
- Система курсовой стабилизации
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