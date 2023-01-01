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Kia Sportage
2023
4 200 000 ₽
Возможна доставка
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Kia Sportage 2023

4 200 000 ₽
Возможна доставка
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение V
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Prestige
  • Год 2023
  • Пробег 2576 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 105
  • VIN 002952
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Преимущества:
- Автомобиль ввезён в РФ в сентябре 2023 года
- Автомобиль полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Android Auto
- CarPlay
- Навигационная система
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная оптика
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Цифровая приборная панель
- Электропривод сидения водителя
- Система контроля слепых зон
- Мультифункциональный руль с обогревом
- Круиз-контроль
- Датчики света и дождя
- Раздельный климат-контроль
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев всех сидений
- Электропривод двери багажника
- Датчики парковки
- Система помощи при спуске
- Система курсовой стабилизации

002952

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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