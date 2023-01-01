Kia Sportage

Преимущества:

- Автомобиль ввезён в РФ в сентябре 2023 года

- Автомобиль полностью в заводском лакокрасочном покрытии

- Мультимедиа система с ЖК-экраном

- Android Auto

- CarPlay

- Навигационная система

- Камеры кругового обзора

- Светодиодная оптика

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Цифровая приборная панель

- Электропривод сидения водителя

- Система контроля слепых зон

- Мультифункциональный руль с обогревом

- Круиз-контроль

- Датчики света и дождя

- Раздельный климат-контроль

- Обогрев лобового стекла

- Обогрев всех сидений

- Электропривод двери багажника

- Датчики парковки

- Система помощи при спуске

- Система курсовой стабилизации

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