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Kia Sportage
2013
1 799 000 ₽
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Kia Sportage 2013

1 799 000 ₽
Возможна доставка
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Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sportage
  • Поколение III
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Luxe
  • Год 2013
  • Пробег 46775 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 78
  • VIN 022523
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sportage

Преимущества:

- 1 владелец
- Оригинальный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Обогрев всех сидений
- Кондиционер
- Датчик дождя
- Датчики парковки
- Магнитола

022523

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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