Kia Stinger

Добро пожаловать в автосалон нашей компании! Сегодня мы рады предложить вам уникальный автомобиль - Kia Stinger. Эта модель была приобретена у официального дилера и имеет оригинал ПТС. Один владелец, дилерское обслуживание и сервисные документы гарантируют отличное состояние машины. Более того, действует заводская гарантия!

Kia Stinger - это необычный автомобиль. Он объединяет в себе изысканный дизайн и высокую производительность. Вы по достоинству оцените его превосходную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также навигацию, камеру заднего вида, 2-зонный климат-контроль и другие опции, которые позволят сделать поездку ещё более комфортной.

Кроме того, эта модель оснащена бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, обогревом руля, датчиками дождя и света, круиз-контролем, обогревом передних сидений, электроприводом и обогревом зеркал. Все это в сочетании с высокой мощностью двигателя и прекрасной управляемостью делает Kia Stinger идеальным автомобилем как для городской езды, так и для путешествий на дальние расстояния.

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