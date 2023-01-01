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Kia Stinger
2019
3 399 000 ₽
Возможна доставка
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Kia Stinger 2019

3 399 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Stinger
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AT (247 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 42552 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Красный
  • Воблер 149
  • VIN 001520
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 247 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Stinger

Преимущества
- На гарантии
- Оригинальный ПТС
- 1 Владелец
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Датчик света
- Датчик дождя
- Ручки дверей хромированные
- Кожаная оплетка рулевого колеса
- Управление аудиосистемой на руле
- Цветной многофункциональный дисплей
- Кнопка запуска двигателя
- Кожаная обивка салона
- Поясничная опора в передних сиденьях
- Бесключевой доступ
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Переключатель режимов движения
- Круиз-контроль
- Система контроля давления в шинах
- Климат-контроль
- Hands free
- Камера заднего обзора

001520

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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