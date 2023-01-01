Kia Stinger
Преимущества
- На гарантии
- Оригинальный ПТС
- 1 Владелец
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Датчик света
- Датчик дождя
- Ручки дверей хромированные
- Кожаная оплетка рулевого колеса
- Управление аудиосистемой на руле
- Цветной многофункциональный дисплей
- Кнопка запуска двигателя
- Кожаная обивка салона
- Поясничная опора в передних сиденьях
- Бесключевой доступ
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Переключатель режимов движения
- Круиз-контроль
- Система контроля давления в шинах
- Климат-контроль
- Hands free
- Камера заднего обзора
001520