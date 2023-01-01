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Kia Stinger
2023
6 199 000 ₽
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Kia Stinger 2023

6 199 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger
Kia Stinger

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Stinger
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 3.3 AT (370 л.с.) 4WD
  • Комплектация GT Suede
  • Год 2023
  • Пробег 51 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Серый
  • Воблер 47
  • VIN 120553
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3342 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 370 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Stinger

Преимущества:
- Новый автомобиль
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Датчик дождя
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Проекционный дисплей
- Система доступа без ключа
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло

120553

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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