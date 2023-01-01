Kia Stonic

Уважаемый клиенты, предлагаем Вам приобрести автомобиль Kia Stonic 2019 года, который был ввезён из Кореи в 2023 году и имеет электронный ПТС. Вы будете первым владельцем этого автомобиля. Он также имеет заводское лакокрасочное покрытие.

В салоне автомобиля установлены кожаные сиденья с вентиляцией передних мест, а также присутствует бесключевой доступ в салон и запуск двигателя. Дополнительно есть климат-контроль, обогрев сидений и руля, круиз-контроль, контроль слепых зон, линзованая оптика, датчик света и камера заднего вида с датчиками парковки. Мультимедийная система оснащена системой навигации.

Автомобиль также оснащен электроприводом складывания боковых зеркал, всеми стеклоподъемниками, мультифункциональным рулевым колесом, панелью приборов SuperVision (отображение всех основных данных на приборке), AUX, USB-разъемами и футляром для очков.

Дополнительно в автомобиль установлены дефлекторы окон.

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