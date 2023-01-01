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Kia Stonic
2019
1 940 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Stonic 2019

1 940 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Stonic
  • Поколение Stonic
  • Модификация 1.4 AT (100 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 51412 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 314836
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1368 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 100 л.с.
  • Воблер 165

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Stonic

Уважаемый клиенты, предлагаем Вам приобрести автомобиль Kia Stonic 2019 года, который был ввезён из Кореи в 2023 году и имеет электронный ПТС. Вы будете первым владельцем этого автомобиля. Он также имеет заводское лакокрасочное покрытие.

В салоне автомобиля установлены кожаные сиденья с вентиляцией передних мест, а также присутствует бесключевой доступ в салон и запуск двигателя. Дополнительно есть климат-контроль, обогрев сидений и руля, круиз-контроль, контроль слепых зон, линзованая оптика, датчик света и камера заднего вида с датчиками парковки. Мультимедийная система оснащена системой навигации.

Автомобиль также оснащен электроприводом складывания боковых зеркал, всеми стеклоподъемниками, мультифункциональным рулевым колесом, панелью приборов SuperVision (отображение всех основных данных на приборке), AUX, USB-разъемами и футляром для очков.

Дополнительно в автомобиль установлены дефлекторы окон.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы предложить нашим клиентам только лучшие автомобили в отличном состоянии. Будем рады видеть Вас в числе наших довольных клиентов!

id314836

Fresh Ростов Вавилова
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