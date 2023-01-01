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Kia Telluride
2019
4 690 000 ₽
Возможна доставка
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Kia Telluride 2019

4 690 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride
Kia Telluride

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Telluride
  • Поколение I
  • Модификация 3.8 AT (295 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2019
  • Пробег 32118 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • Воблер 138
  • VIN 036394
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3778 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 295 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Telluride

Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Кондиционер
- Люк
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа
- Кожаный салон
- Камера заднего вида
- Система контроля слепых зон

036394

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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