Kia Venga

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Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Добрый день! Мы рады предложить Вам прекрасный автомобиль Kia Venga в модификации 1.6 AT (124 л.с.). Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет пробег 122443 км.

Кроме того, автомобиль оснащен дополнительными опциями, такими как кондиционер, обогрев передних сидений, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал, что обеспечивает комфорт при любой погоде. Кроме того, для того, чтобы путешествия стали еще приятней, в автомобиль была установлена мультимедийная система с функцией навигации, а также камера заднего вида.

Эта машина идеально подойдет для тех, кто ищет сочетание комфорта и надежности. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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