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Kia Venga
2015
1 350 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Venga 2015

1 350 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Venga
Kia Venga
Kia Venga
Kia Venga
Kia Venga
Kia Venga
Kia Venga
Kia Venga
Kia Venga
Kia Venga
Kia Venga
Kia Venga

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Venga
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (124 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 122443 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Белый
  • VIN 000220
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 124 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Kia Venga

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Добрый день! Мы рады предложить Вам прекрасный автомобиль Kia Venga в модификации 1.6 AT (124 л.с.). Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет пробег 122443 км.

Кроме того, автомобиль оснащен дополнительными опциями, такими как кондиционер, обогрев передних сидений, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал, что обеспечивает комфорт при любой погоде. Кроме того, для того, чтобы путешествия стали еще приятней, в автомобиль была установлена мультимедийная система с функцией навигации, а также камера заднего вида.

Эта машина идеально подойдет для тех, кто ищет сочетание комфорта и надежности. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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