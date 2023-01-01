Kia XCeed
Преимущества:
- 2-х зонный климат-контроль
- Водительское сидение с памятью
- Электропривод передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Подогрев передних и задних сидений
- Бесключевой доступ
- Камера заднего вида
- Электропривод зеркал
- Многофункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Датчик дождя
- Электроскладывание зеркал
- Парктроники передние и задние
- Кожаный салон
- Круиз-контроль
- Удержание в полосе
- Подогрев руля
- Электрический ручник
- Панорамная крыша
- Люк
- Электропривод багажника
- Кнопка Старт Стоп
- Подключение CarPlay и Android Auto
- Цифровая приборная панель
- Навигационная система
- Система слепых зон
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