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Kia XCeed
2020
2 999 000 ₽
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Kia XCeed 2020

2 999 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed
Kia XCeed

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель XCeed
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AMT (204 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 29995 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 043218
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 253

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia XCeed

Преимущества:

- 2-х зонный климат-контроль
- Водительское сидение с памятью
- Электропривод передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Подогрев передних и задних сидений
- Бесключевой доступ
- Камера заднего вида
- Электропривод зеркал
- Многофункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Датчик дождя
- Электроскладывание зеркал
- Парктроники передние и задние
- Кожаный салон
- Круиз-контроль
- Удержание в полосе
- Подогрев руля
- Электрический ручник
- Панорамная крыша
- Люк
- Электропривод багажника
- Кнопка Старт Стоп
- Подключение CarPlay и Android Auto
- Цифровая приборная панель
- Навигационная система
- Система слепых зон

id043218

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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