LADA (ВАЗ) 1111 Ока

Мы рады представить вам потрясающую возможность стать обладателем автомобиля, который завоевал множество сердец и зарекомендовал себя как надежный и комфортный транспорт. Позвольте представить вам LADA (ВАЗ) 1111 Ока, 2005 года выпуска.

Этот прекрасный автомобиль оснащен 0.8-литровым двигателем, который развивает мощность 35 лошадиных сил. Он идеально подходит для городской суеты и позволит вам экономить топливо благодаря своей эффективности. Кроме того, он обладает отличной маневренностью и прекрасно справляется с парковкой на ограниченном пространстве.

Уверяем вас, что этот автомобиль был приобретен у нашего официального дилера, что гарантирует его безупречное качество и надежность. Кроме того, у нас есть оригинал ПТС и всего один собственник, что подтверждает отличную историю машины.

Одним из наиболее важных факторов, который следует отметить, является отсутствие ДТП.

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Не упускайте свой шанс стать счастливым обладателем LADA (ВАЗ) 1111 Ока, 2005 года выпуска. Он приглашает вас на увлекательные путешествия и незабываемые приключения. Сделайте правильный выбор и ощутите настоящую свободу передвижения на дорогах.

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