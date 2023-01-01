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LADA (ВАЗ) 1111 Ока
2005
195 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 1111 Ока 2005

195 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 1111 Ока
LADA (ВАЗ) 1111 Ока
LADA (ВАЗ) 1111 Ока
LADA (ВАЗ) 1111 Ока
LADA (ВАЗ) 1111 Ока
LADA (ВАЗ) 1111 Ока
LADA (ВАЗ) 1111 Ока
LADA (ВАЗ) 1111 Ока
LADA (ВАЗ) 1111 Ока
LADA (ВАЗ) 1111 Ока
LADA (ВАЗ) 1111 Ока
LADA (ВАЗ) 1111 Ока
LADA (ВАЗ) 1111 Ока

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 1111 Ока
  • Поколение 1111 Ока
  • Модификация 0.8 MT (35 л.с.)
  • Год 2005
  • Пробег 87652 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 134280
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 749 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 35 л.с.
  • Воблер 157

Комплектация

  • Количество мест (4)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Ручные стеклоподъемники
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
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Информация

LADA (ВАЗ) 1111 Ока

Мы рады представить вам потрясающую возможность стать обладателем автомобиля, который завоевал множество сердец и зарекомендовал себя как надежный и комфортный транспорт. Позвольте представить вам LADA (ВАЗ) 1111 Ока, 2005 года выпуска.

Этот прекрасный автомобиль оснащен 0.8-литровым двигателем, который развивает мощность 35 лошадиных сил. Он идеально подходит для городской суеты и позволит вам экономить топливо благодаря своей эффективности. Кроме того, он обладает отличной маневренностью и прекрасно справляется с парковкой на ограниченном пространстве.

Уверяем вас, что этот автомобиль был приобретен у нашего официального дилера, что гарантирует его безупречное качество и надежность. Кроме того, у нас есть оригинал ПТС и всего один собственник, что подтверждает отличную историю машины.

Одним из наиболее важных факторов, который следует отметить, является отсутствие ДТП.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному на нашем сайте, и назовите кодовое слово "ФРЕШ". Ваш звонок означает, что вы заинтересованы в этом потрясающем автомобиле, и мы будем рады предоставить вам бесплатный отчет, содержащий все необходимые сведения о данном автомобиле. Забудьте о сложностях поиска информации - мы позаботимся о вас и обеспечим полную прозрачность в процессе выбора вашего нового автомобиля.

Не упускайте свой шанс стать счастливым обладателем LADA (ВАЗ) 1111 Ока, 2005 года выпуска. Он приглашает вас на увлекательные путешествия и незабываемые приключения. Сделайте правильный выбор и ощутите настоящую свободу передвижения на дорогах.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессионалов ждет вашего звонка!

id134280

Fresh Волгоград
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