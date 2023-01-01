LADA (ВАЗ) 2115

Уважаемый клиент!

Сегодня мы рады предложить вам прекрасную возможность стать обладателем автомобиля LADA (ВАЗ) 2115, 2003 года выпуска. Эта модель является одной из наиболее популярных и надежных на рынке.

Данная модель оснащена 1.5 MT (78 л.с.), что обеспечивает отличные характеристики и экономичность при использовании. Тонированные стекла, легкосплавные диски, 13 и иммобилайзер - это только часть преимуществ данной модели.

LADA (ВАЗ) 2115, 2003 года выпуска, рассчитана на 5 мест, что позволяет комфортно разместить всю семью или большую компанию в автомобиле. Салон выполнен из качественной ткани, а цвет салона (темный) добавляет элегантности и стиля.

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