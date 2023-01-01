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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2019
780 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2019

780 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2121 (4x4)
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 1701 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 356856
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 065

Комплектация

  • Количество мест (4)
  • Кондиционер
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Стоял в шоу-руме поэтому низкий пробег.

Уважаемые покупатели!

Наша компания предлагает Вам ознакомиться с автомобилем LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2019 года выпуска. Данный автомобиль является одним из лучших представителей своего класса и обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной и безопасной езды на дорогах.

Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный заводской окрас кузова. Важным плюсом является отсутствие ДТП и полная сохранность элементов кузова и салона.

Дополнительно, автомобиль оборудован современным кондиционером и обогревом сидений, что позволяет наслаждаться комфортной температурой в любое время года.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и предложить лучшие условия на покупку данного автомобиля.

id356856

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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