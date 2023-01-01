LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Стоял в шоу-руме поэтому низкий пробег.

Уважаемые покупатели!

Наша компания предлагает Вам ознакомиться с автомобилем LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2019 года выпуска. Данный автомобиль является одним из лучших представителей своего класса и обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной и безопасной езды на дорогах.

Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный заводской окрас кузова. Важным плюсом является отсутствие ДТП и полная сохранность элементов кузова и салона.

Дополнительно, автомобиль оборудован современным кондиционером и обогревом сидений, что позволяет наслаждаться комфортной температурой в любое время года.

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