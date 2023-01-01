LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Сегодня мы хотим представить вам LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2016 года выпуска. Если вам нужен надежный автомобиль для каждодневной езды, который смог бы дать отличное удовлетворение от вождения, то этот ВАЗ 2121 (4x4) - ваш выбор.

Ниже представлены три главных преимущества, которые делают этот автомобиль привлекательным для всех покупателей:

1. Надежность - LADA 2121 (4x4) славится своей надежностью и долговечностью. Это машина, которая готова пройти любое расстояние, при этом не подведя вас за время использования. Кроме того, она еще и легко проходит бездорожье и любые препятствия на дороге.

2. Улучшенные характеристики - В этом автомобиле множество улучшений, начиная от ГБО и «Тихих» рычагов и заканчивая усиленными амортизаторами и защитой днища. Также имеются силовые бампера, подрамник, и поднята подвеска через лифт, что делает этот автомобиль идеальным для водителей, которые предпочитают бездорожье.

3. Экономия - Этот автомобиль с ГБО готов сэкономить на затратах на бензин, что поможет в экономии средств, в то время как невысокая цена на этот автомобиль делает его доступным для покупателей с не самым большим бюджетом.

Технические характеристики:

- Год выпуска: 2016

- Пробег: 64022 км

- Коробка передач: механика

- Топливо: бензин/ГБО

- Дополнительные опции: автозапуск, локеры, силовые бампера, «Тихие» рычаги, проставки, поднята подвеска через лифт, усиленные амортизаторы, защита днища, пороги.

- Заводской окрас.

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