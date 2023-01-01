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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2019
1 600 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2019

1 600 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2121 (4x4)
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация Bronto 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 6128 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 004445
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 112

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Уважаемые автолюбители, мы рады предложить Вам уникальный автомобиль - LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) в модификации Bronto 1.7 MT (83 л.с.) 4WD. Этот внедорожник с пробегом всего 6128 км был приобретен у официального дилера и имеет оригинал ПТС с двумя владельцами и заводское лакокрасочное покрытие кузова. По бездорожью не эксплуатировался

Кроме того, данный автомобиль оснащен дополнительными опциями, такими как обогрев передних сидений, передние электростеклоподъемники и электропривод и обогрев зеркал. Но это еще не все! Дополнительно установлен бесключевой запуск двигателя и магнитола и кондиционер для комфортного путешествия, а также сигнализация с обратной связью.

Дополнительные изменения (внесены в ПТС):
- Электронный блок управления SMS-Soft SPTronic
- Новая оригинальная турбина TD05 от Subaru WRX STI + блоу-офф фирмы HKS
- Интеркулер и насос Walbro 300 л.
- Форсунки Volvo 440сс
- Доработанный кастомный радиатор охлаждения
- Дополнительный радиатор турбины
- Кастомный выхлоп на трубе 63 мм., управление громкостью с пульта
- МКПП Aisin AG5 от Suzuki Grand Vitara
- Увеличенный диск сцепления
- Передняя и задняя блокировки VAL-racing
- Усиленная раздатка на 2-х рядных подшипниках
- Стойки SS20 Спорт
- Лебедка Revo 4YF 4.5 т. с пультом управления
- Полная шумо- и виброизоляция

Звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы, провести тест-драйв и помочь оформить документы для приобретения этого прекрасного автомобиля. Не упустите возможность стать обладателем LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) в модификации Bronto 1.7 MT (83 л.с.) 4WD!

id004445

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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