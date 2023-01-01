LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Уважаемые автолюбители, мы рады предложить Вам уникальный автомобиль - LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) в модификации Bronto 1.7 MT (83 л.с.) 4WD. Этот внедорожник с пробегом всего 6128 км был приобретен у официального дилера и имеет оригинал ПТС с двумя владельцами и заводское лакокрасочное покрытие кузова. По бездорожью не эксплуатировался

Кроме того, данный автомобиль оснащен дополнительными опциями, такими как обогрев передних сидений, передние электростеклоподъемники и электропривод и обогрев зеркал. Но это еще не все! Дополнительно установлен бесключевой запуск двигателя и магнитола и кондиционер для комфортного путешествия, а также сигнализация с обратной связью.

Дополнительные изменения (внесены в ПТС):

- Электронный блок управления SMS-Soft SPTronic

- Новая оригинальная турбина TD05 от Subaru WRX STI + блоу-офф фирмы HKS

- Интеркулер и насос Walbro 300 л.

- Форсунки Volvo 440сс

- Доработанный кастомный радиатор охлаждения

- Дополнительный радиатор турбины

- Кастомный выхлоп на трубе 63 мм., управление громкостью с пульта

- МКПП Aisin AG5 от Suzuki Grand Vitara

- Увеличенный диск сцепления

- Передняя и задняя блокировки VAL-racing

- Усиленная раздатка на 2-х рядных подшипниках

- Стойки SS20 Спорт

- Лебедка Revo 4YF 4.5 т. с пультом управления

- Полная шумо- и виброизоляция

Звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы, провести тест-драйв и помочь оформить документы для приобретения этого прекрасного автомобиля. Не упустите возможность стать обладателем LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) в модификации Bronto 1.7 MT (83 л.с.) 4WD!

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