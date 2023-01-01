LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
Уважаемые автолюбители, мы рады предложить Вам уникальный автомобиль - LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) в модификации Bronto 1.7 MT (83 л.с.) 4WD. Этот внедорожник с пробегом всего 6128 км был приобретен у официального дилера и имеет оригинал ПТС с двумя владельцами и заводское лакокрасочное покрытие кузова. По бездорожью не эксплуатировался
Кроме того, данный автомобиль оснащен дополнительными опциями, такими как обогрев передних сидений, передние электростеклоподъемники и электропривод и обогрев зеркал. Но это еще не все! Дополнительно установлен бесключевой запуск двигателя и магнитола и кондиционер для комфортного путешествия, а также сигнализация с обратной связью.
Дополнительные изменения (внесены в ПТС):
- Электронный блок управления SMS-Soft SPTronic
- Новая оригинальная турбина TD05 от Subaru WRX STI + блоу-офф фирмы HKS
- Интеркулер и насос Walbro 300 л.
- Форсунки Volvo 440сс
- Доработанный кастомный радиатор охлаждения
- Дополнительный радиатор турбины
- Кастомный выхлоп на трубе 63 мм., управление громкостью с пульта
- МКПП Aisin AG5 от Suzuki Grand Vitara
- Увеличенный диск сцепления
- Передняя и задняя блокировки VAL-racing
- Усиленная раздатка на 2-х рядных подшипниках
- Стойки SS20 Спорт
- Лебедка Revo 4YF 4.5 т. с пультом управления
- Полная шумо- и виброизоляция
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